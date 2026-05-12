結婚して義母からのマウントにうんざりした経験はありますか？筆者の友人A実も、結婚したばかりの頃に義母からの「息子のお陰で生活できる」など、度重なる嫌味にモヤモヤを感じていました。でもある日、天然すぎる夫のお陰で、義母のマウントが止まることに？ 義母のしつこいマウントに耐えていたある日 義母の中で、私は「息子に養ってもらっている可哀そうな嫁」という認識のようで、義母は会うたびに「息子のお陰で生活でき