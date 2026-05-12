春コーデのマンネリ気分を払拭するために新しい服を買い足すなら、夏まで着回せるかどうかも重要視したいもの。今回、編集部は【GU（ジーユー）】で、夏まで快適に着られてスタイルアップも叶えられそうなワンピースを発見しました。ふんわりとしたシルエットとシャーリングディテールで、気負いすぎずにフェミニンな着こなしを楽しめそう。着回しアイデアとあわせて、お買い物の参考にしてみ