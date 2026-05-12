筆者の実体験です。妊娠中、義母との関係に悩んでいた頃の話です。何気なく言われたひと言に深く傷ついた私。でもその出来事をきっかけに、誰かの価値観ではなく“自分の子育てを信じる覚悟”が決まりました。 義母のひと言に、何も言えなかった私 当時、我が家には保護犬がいました。環境の変化もあってか、しつけに少し苦労しており、私なりに試行錯誤しながら向き合っていた時のことです。 様子を見に来た義母が、