きちんと見えを意識したい大人世代には、オンオフ問わず着られるきれいめトップスが一枚あると頼りになりそう。プチプラなら気軽に取り入れやすく、デイリーコーデに活躍してくれそうです。今回は【ハニーズ】から、上品な雰囲気で高見えも期待できそうな「サマ見えトップス」をご紹介します。 オフショル風トップスで顔まわりを華やかに 【ハニーズ】「オフショル風トップス」\1,980（税込）