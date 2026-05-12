筆者の友人A子から聞いたエピソードです。A子の義姉の息子、つまりA子の甥はアイスホッケーのジュニアチームに入っており、本格的に競技に取り組んでいます。頑張っている様子を聞いて、A子夫婦も応援していました。ある日、義姉から「息子の遠征費が足りなくて。少し助けてくれないかな」と連絡が。「甥っ子のためなら喜んで！」とお金を援助することにしたのですが……。 高級レストランで豪華ランチにブラン