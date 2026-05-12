微妙な長さの髪を持て余しているなら、思い切って首元をすっきり見せるミニボブに挑戦してみませんか？ 暑さが増す前に軽やかなスタイルにアップデートすれば、余裕をもって夏のオシャレを楽しめるかも！ 今回は、大人にオススメの「垢ぬけミニボブ」をご紹介します。 襟足ギリギリでまとまる、柔らかな短めボブ 襟足ギリギリのラインでカットしたミニボブです。髪を内側へふんわりと入れることで、柔らかさとまと