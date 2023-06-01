米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打に終わり、11試合ノーアーチと打撃で苦しんでいる。一方、投手としては防御率0.97と好調。米識者たちが将来の「一刀流」になった場合の大谷の価値について議論した。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」は日本時間12日までにXを更新。動画内で