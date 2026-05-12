初めての子どもに、初めての“保護者”という立場。周りのママたちとの距離感に悩んだ知人がたどり着いた答えとは──。知人から聞いたお話を紹介します。 人生初の“保護者”という立ち位置 私は40代のワーママです。 4歳の我が子は幼稚園に通い始めたばかり。初めての集団生活でしたが、同時に私も初めての“保護者”でした。 分からないことだらけだったものの、手探りで“保護者”という立場をこなす日々。