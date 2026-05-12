物価高が続くなかでも、ちょっとしたご褒美スイーツは外せないという人も多いのでは？ そんな気分に寄り添ってくれるのが、手に取りやすい価格で和と洋のスイーツが揃う【シャトレーゼ】です。今回は豊富なラインナップの中から、気温が上がる季節にうれしい「アイスクリーム」をピックアップしてご紹介します。 味・コスパ良しで満足度もバッチリ 「贅沢で濃密な口どけが最高」「1本約170円と