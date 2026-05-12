少しずつ気温が高くなり、これからの季節に向けて準備しておきたいのが「ひんやりアイテム」。本格的に暑くなる前にチェックしておくと安心かも。今回は、【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から登場している、接触冷感素材を使用したパンツに注目。きれいめにはけるデザインで、ミドル世代のデイリーコーデに取り入れやすいラインナップをご紹介します。 きちんと見えも狙えるイージーワイ