気温が高くなる季節は、パンツだと熱がこもって暑く感じることも。ひんやり感のある素材なら、夏でも取り入れやすそうです。きれい見えも快適さもどちらも大切にしたい大人世代にチェックしてほしいのが【GU（ジーユー）】から登場している「ワイドパンツ」。つい毎日穿きたくなりそうな一本をご紹介します。 軽やかなドレープ素材で上品見えパンツ 【GU】「ドレープワイドパンツ」\2,990（税込