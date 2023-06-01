米津玄師が、アメリカレコード協会（RIAA）より「ピースサイン」がゴールド認定を受けたことを発表した。これにより米津玄師は、日本語詞楽曲としてRIAA認定を3度受けた唯一のアーティストとなり、“歴代最多認定回数”を更新したこととなる。これまでに、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」が2023年8月にRIAAゴールド認定、2025年9月にプラチナ認定を獲得。いずれも日本語詞楽曲として“史上初”の快挙を