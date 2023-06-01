大阪・ＡＢＣテレビは１２日、全国高校野球選手権のダイジェスト・ドキュメンタリー番組「熱闘甲子園」の音楽イベント「熱闘甲子園ｐｒｅｓｅｎｔｓ熱闘ＪＡＭ」（ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）にＶａｕｎｄｙとスキマスイッチの出演が決定したと発表した。Ｖａｕｎｄｙは今年の「熱闘甲子園」、スキマスイッチは０６年の同番組のテーマソング（スフィアの羽根）を担当している。昨年は約６５００人を動員したイベント