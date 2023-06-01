音楽イベント『熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2026』（9月22日・23日、GLION ARENA KOBE）の追加出演アーティストが13日、発表された。【写真】『熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2026』DAY2に登場するVaundy、スキマスイッ長年にわたり高校野球の熱戦を伝え、多くの球児やファンに愛され続けてきた、ABCテレビ『熱闘甲子園』が届ける音楽イベントで、昨年は6500人を動員。今年は初の2DAYS開催へと進化する。DAY2の出演アーティ