シンガー・ソングライターVaundy、音楽ユニット、スキマスイッチが9月22〜23日に神戸市のGLION ARENA KOBEで行われる音楽イベント「熱闘JAM」のDAY2（23日）に出演することが分かった。ABCテレビが12日、発表した。高校野球のダイジェスト番組「熱闘甲子園」が送る音楽イベント。昨年、初めて開催され、高校吹奏楽部による演奏や、平井大×大阪桐蔭吹奏楽部のスペシャルコラボなどが大きな感動を呼び、約6500人を動員した。今年は