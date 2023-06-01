スペインサッカー連盟がFIFAに提出した北中米ワールドカップの予備登録メンバー55人に、重鎮DFダニエル・カルバハル（レアル・マドリー）が含まれていないことが分かった。５月12日、『AS』紙などのスペインメディアが報じた。この結果、３度目のW杯出場の可能性は消滅。レアル・マドリーでも満足な出場機会を得られず、スペイン代表でも序列が下がっていたとはいえ、34歳SBの落選にサッカー界は騒然となった。火曜日の夜、