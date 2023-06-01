札幌市手稲区で、クマのような動物の足跡が見つかりました。クマのような動物の足跡がみつかったのは、札幌市手稲区前田4条8丁目付近の住宅の庭です。2026年5月12日午後8時前、「2日ぐらい前から自宅の庭にクマの足跡のようなものがついている」という趣旨の通報が住人の男性から警察にありました。12日午前8時ごろにも男性の妻が見つけていて、11日にも男性の子どもが見ていたということです。通報を受け、警察官が自宅に行くと、