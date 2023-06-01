8時30分発走の1Rから激しいレースが見られそうだ。九州勢と土田ラインで4対3の2分戦。九州の先頭を受け持つ田中会心は「前検の3日前と2日前に、武雄合宿で青柳靖起さんや伊藤颯馬さん、後藤大輝らと一緒にやって悔しい思いをしてきました。今回にぶつけて頑張りたい」S級で活躍する九州の自力型から受けた刺激を結果につなげる。【1R】田中が好発進。＜4＞＜7＞＜2＞厚めに＜4＞＜2＞＜7＞。【3R】森が良化ムードだ。ラ