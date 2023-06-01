小松島競輪場のF1「スピードチャンネル・スカパー杯」が開幕する。注目は12Rだ。今年はウィナーズCで5度目のG2制覇を飾った深谷を信頼。自慢の剛脚を発揮して別線をねじ伏せる。堅実な佐々木が踏み出しをしのいで続く。3番手は切れ味鋭い和田。ラインができた石原が懸命に抵抗。主力が踏み合えば福永浮上。＜1＞深谷知広前回はあまり良くなかった。ダービーが終わってからも変わらずに。小松島はイメージがないので、しっ