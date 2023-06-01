女優の内山理名（44)が、12日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。妊娠中に食べることができたものを明かした。内山は2021年11月に吉田と結婚。昨年9月10日に第1子誕生を報告。現在6カ月になったという。内山は妊娠中は「つわりが凄くありましたし、食べないと気持ち悪いし、食べても気持ちが悪い」と明かした。何を食べることができたのか？と聞かれると「なぜかコロッケ。全然好きじゃなか