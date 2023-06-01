お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が12日に放送されたTBS「バナナサンド」（後8・00）にゲスト出演。母親がテレビ出演NGの理由を明かした。「誕生日の思い出」について求められたジャンボは「正直ね…あんまり物欲もなかった。子供ながら」と回顧。おもちゃなどよりも食欲が勝っていたと言い、「メシの思い出ですね。誕生日は」と伝えた。続けて「うちのお母さんがめちゃくちゃ料理上手なんで」と語ると、MC