きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは１．３５ドル台前半に下落。２１日線を再び下回っており、１．３４８０ドル付近に来ている１００日線が目先の下値メドとして意識される。一方、ポンド円も一時２１２円台に下落する場面が見られた。上値では日本の当局による円買い介入への警戒感が強い中、ポンド円は２１日線と１００日線の間での推移が続いている状況。 先週の地方選挙で与党・労働党が大敗したこと