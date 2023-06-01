【その他の画像・動画等を元記事で観る】 今年デビュー20周年を迎える同期の2組、FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかり。 2組は、お互いの二十歳（ハタチ）を記念し、東京ガーデンシアターにてツーマンライブ『FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～』を6月20日・21日に開催するが、これに先駆けて6月3日にコラボソング「奇跡じ