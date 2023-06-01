【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の「ピースサイン」が、アメリカレコード協会（RIAA）よりゴールド認定を受けたことが発表された。これにより米津玄師は、日本語詞楽曲としてRIAA認定を3度受けた唯一のアーティストとなり、“歴代最多認定回数”を更新。“史上初”の偉業を達成した。 ■「一ミュージシャンとして幸運なことだと思う」（米津玄師） これまでに、TVアニメ『チ