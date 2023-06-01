平井 大の「Slow & Easy」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で「Stand by me, Stand by you.」、「題名のない今日」に続く自身通算3作目の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】平井 大「Slow & Easy」MV週間再生数76.6万回（766,042回）を記録。累積再生数は2億38.2万回（200,382,308回）。本作は、2015年5月発売のアルバム『Slow & Easy』の表題曲としてリリースされた。＜ク