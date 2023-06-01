クリープハイプの「栞」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】クリープハイプ「栞」MV週間再生数82.9万回（828,541回）を記録。累積再生数は2億4.4万回（200,044,287回）を記録した。本作は、尾崎世界観（Vo/Gt.）が作詞・作曲を行い、『FM802 X TSUTAYA ACCESS !』のキャンペーンソングとして起用された楽曲となる。＜クレジット：オリコン調べ