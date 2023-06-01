桑田佳祐の「白い恋人達」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】桑田佳祐「白い恋人達」MV週間再生数62.2万回（622,453回）を記録。累積再生数は2億57.4万回（200,574,426回）。本作は、2001年10月にCDシングルとしてリリース。「オリコン週間シングルランキング」（2001年11月5日付）で1位を獲得。ソロ名義では自己最高累積売上となる123.1万枚