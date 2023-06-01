Creepy Nutsの「よふかしのうた」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身8作目の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】Creepy Nuts「よふかしのうた」MV週間再生数28.9万回（288,832回）を記録。累積再生数は1億22.9万回（100,228,942回）。Creepy Nutsの累積再生数1億回突破作品はこのほか、「のびしろ」、「Bling-Bang-Bang-Born」、「かつて天才だった俺たちへ」、「二度寝」、「オトノ