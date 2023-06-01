9人組グループ・Snow Manの向井康二が出演するちふれ美白TAシリーズの新WebCM「美白に、まっすぐ。」篇とメイキングムービー、新ビジュアルが13日、公開された。CMでは、向井が“美容液の化身”となり、美白にまつわるクイズを出題しながら、商品のこだわりを紹介。軽やかでリズミカルな動きとやわらかな表情を見せている。【写真】青空みたいに爽やか！抜群のスタイルで青シャツ＆白パンツを着こなす向井康二撮影当日、向井は