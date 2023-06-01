シンガー・ソングライター米津玄師の楽曲「ピースサイン」が、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受けたことが発表された。これにより米津は、日本語詞楽曲としてRIAA認定を3度受けた唯一のアーティストとなり、歴代最多認定回数を更新した。【動画】米レコード協会ゴールド認定！米津玄師「ピースサイン」ミュージックビデオ2023年8月にテレビアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」がRIAA