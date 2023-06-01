aespaの「Whiplash」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】aespa「Whiplash」MV週間再生数98.0万回（980,106回）を記録。累積再生数は2億2.5万回（200,024,923回）。本作は、2024年10月発売のアルバム『Whiplash』の表題曲としてリリースされた。＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞