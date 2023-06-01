back numberの「アイラブユー」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身通算8作目の累積再生数4億回突破作品となった。【動画】back number「アイラブユー」MV週間再生数131.2万回（1,312,211回）を記録。累積再生数は4億85.9万回（400,858,733回）。back numberの累積再生数4億回突破作品はこのほか、「水平線」、「高嶺の花子さん」、「クリスマスソング」、「ハッピーエンド」、「花束」、「ヒ