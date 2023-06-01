RADWIMPSの「いいんですか？」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身12作目の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】RADWIMPSの「いいんですか？」MV週間再生数46.4万回（463,978回）を記録。累積再生数は1億41.0万回（100,410,152回）。RADWIMPSの累積再生数1億回突破ほか作品は、「そっけない」、「カナタハルカ」、「すずめ（feat.十明）」、「君と羊と青」、「セプテンバーさん」、「ス