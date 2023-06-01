M!LKが、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、5月4日付から3週連続で1・2位を独占した。【動画】M!LK「爆裂愛してる」MV同一アーティストによる3週連続1・2位独占は、2025年7月14日付のMrs. GREEN APPLE以来、10ヶ月ぶり、2026年度初【※】。自身初にしてOfficial髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ、男性アーティスト史上5組目の達成となった。「爆裂愛してる」が、週間再生数6