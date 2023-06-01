Mrs. GREEN APPLEの「ダンスホール」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数8億回突破作品となった。【動画】Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」MV週間再生数217.4万回（2,173,605回）を記録。累積再生数は8億75.0万回（800,749,762回）。なお同バンドの8億回突破は、「青と夏」、「ライラック」、「ケセラセラ」に続く自身通算4作目となる。本作は、2025年3月まで放送された『めざまし8