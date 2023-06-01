サカナクションが2012年8月にCDシングルとしてリリースした「夜の踊り子」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で7位にランクイン。同作は初めてTOP10入りした。【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV週間再生数517.7万回（5,177,408回）を記録。累積再生数は2109.4万回（21,093,946回）。5月4日付に54位にランクインし、本作初のTOP100入りを記録。翌5月11日付で16位と順位を上げ、今週5月18日付で