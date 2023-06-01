Snow Manの「BANG!!」が、13日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場。2026年2月16日付での「STARS」、3月9日付での「オドロウゼ！」に続き、2026年度3作目【※1】、自身通算では5作目【※2】のデジタルシングル1位を獲得した。【動画】Snow Man「BANG!!」MV初週DL数は2.3万DL（23,046DL）。メンバー・目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌。本作も収録したCDシン