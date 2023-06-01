浜崎あゆみの「M」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】浜崎あゆみ「M」MV週間再生数41.8万回（418,163回）を記録。累積再生数は1億30.7万回（100,307,100回）。本作は、2000年12月にCDシングルとしてリリース。「オリコン週間シングルランキング」で2週連続1位を獲得【※】。累積売上は131.9万枚となる。【※】2000年12月25日付〜2001年1月1日