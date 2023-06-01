お笑いコンビ「北陽」の虻川美穂子（51）が12日に放送されたTBS「バナナサンド」（後8・00）にゲスト出演。幼少期の誕生日にまつわるエピソードを披露した。「誕生日の思い出」について求められた虻川は「私はリカちゃん人形のメロディー学園ってわかります?それが欲しくて欲しくて」と母親に涙ながらに訴えたという。虻川の並々ならぬ思いが伝わり「半年かかってゲットした」とプレゼントしてもらったことを振り返った。「4