マカロニえんぴつの「恋人ごっこ」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で「なんでもないよ、」に続く自身通算2作目の累積再生数4億回突破作品となった。【動画】マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」MV週間再生数133.7万回（1,336,675回）を記録。累積再生数は4億121.7万回（401,217,381回）。本作は、“マカロニえんぴつ×Honda”のスペシャルコラボとして実現し、「バイクに乗っちゃう？MUSIC FES.」の