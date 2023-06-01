シンガー・ソングライターの米津玄師（35）のヒット曲「ピースサイン」が、全米レコード協会（RIAA）のゴールド認定（50万枚売り上げ）を受けた。米国内での売り上げを指標とするもので、米津は2022年の「KICKBACK」でゴールドとプラチナ（100万枚）の認定を受けていた。同曲は17年にアニメ「僕のヒーローアカデミア」のオープニング曲として書き下ろされ、ミュージックビデオは現在までに3億3000万回再生を記録している。米