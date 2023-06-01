平井 大の「Stand by me, Stand by you.」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数5億回突破作品となった。【動画】平井 大「Stand by me, Stand by you.」MV週間再生数94.1万回（941,463回）を記録。累積再生数は5億75.3万回（500,752,692回）。本作は、2020年9月9日に配信開始され、2021年2月に結婚式情報サイト「マイナビウエディング」のWEBCM「ふたりの選択に、祝福を。」篇に