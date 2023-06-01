デビュー２０周年を迎えた音楽ユニット「ＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢΛＢＹ’Ｓ」と「いきものがかり」が、６月３日に互いの２０周年を記念したコラボソング「奇跡じゃない」を配信リリースすることが１２日、分かった。１６日に、いきものがかりのＪＦＮ系列冠ラジオ番組「いきものがかりのＲａｄｉｏｍｅｅｔｓ」の中で楽曲が解禁される。ファンモンは２００６年１月２５日、いきものがかりは同年３月１５日と、デビュ