最新「オリコン週間ストリーミングランキング」が発表され、5人組ダンスボーカルグループ「M！LK」が、3週連続でストリーミング1、2位を独占した。同一アーティストによる3週連続1、2位独占は、Mrs．GREEN APPLE以来、10カ月ぶり、2026年度初【※】。自身初にしてOfficial髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs．GREEN APPLEに次ぐ、男性アーティスト史上5組目の達成となった。M！LKは「爆裂愛してる」が、週間再生数699．6万回で5週連続