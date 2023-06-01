18日付の最新「オリコン週間デジタルランキング」が発表され、Snow Manの新曲「BANG！！」が1位に初登場した。今年自身3作目の1位となった。2月16日付での「STARS」、3月9日付での「オドロウゼ！」に続き、2026年度3作目【※1】。「週間デジタルランキング」では自身通算5作目の1位を獲得した【※2】。同曲はメンバーの目黒蓮（29）が主演する映画「SAKAMOTO DAYS」の主題歌。同曲を収録したCDシングル「BANG！！／SAVE YOUR HEART