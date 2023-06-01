アメリカのトランプ大統領は、中国で行われる習近平国家主席との首脳会談のため、先ほどワシントンを出発しました。アメリカトランプ大統領「習主席と話をした。我々はともに会談を楽しみにしている。素晴らしいものになるだろう」トランプ大統領は12日午後、大統領専用機でワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地を出発しました。目的地の北京には日本時間の13日午後に到着する予定です。14日に予定されている習主席との首脳会談