歌手近藤真彦（61）が12日、都内で俳優森田健作（76）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「森田健作青春の勲章はくじけない心増刊号」（16日午後7時）とFM NACK5「森田健作青春もぎたて、朝一番！」（24日午前6時30分）の収録に参加した。ニッポン放送のアシスタントを務める西村知美（55）は近藤の主演舞台「ギンギラ学園物語」に2年連続で出演中。近藤が「知美ちゃん、久しぶり」と笑いかけると、西村は「小学生の頃