【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１２日、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が行き詰まりを見せる中、「イランについてはかなり統制できている」と述べた。一方、「我々は合意に達するか、さもなければイランは壊滅させられるだろう」と語り、軍事行動の再開を排除しなかった。