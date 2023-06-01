NY株式12日（NY時間14:09）（日本時間03:09） ダウ平均49711.86（+7.39+0.01%） ナスダック25902.33（-371.80-1.42%） CME日経平均先物62045（大証終比：-615-0.99%） 欧州株式12日終値 英FT100 10265.32（-4.11-0.04%） 独DAX 23954.93（-395.35-1.62%） 仏CAC40 7979.92（-76.46-0.95%） 米国債利回り 2年債 3.996（+0.042） 10年債 4.458（+0.045） 30年債 5.024（