【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１２日、ホワイトハウスで記者団に、中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談でイラン情勢について「長時間、話し合うつもりだ」と述べた。習氏からの支援は「必要ない」とも述べた。